Menino de 6 anos fica milionário testando brinquedos no YouTube

São Paulo – Ryan, de apenas 6 anos, ganha milhões de dólares fazendo o que toda criança gosta. Ele é a estrela de um canal no YouTube que realiza testes de brinquedos.

O canal, chamado Ryan ToysReview, já conta com mais de 10 milhões de assinantes. Os números chegam a assustar. O vídeo com o maior número de visualizações tem mais de 1 bilhão de visualizações (você leu certo, um bilhão).

O canal de Ryan figurou entre os 10 canais mais bem pagos de 2017 no YouTube em um levantamento da revista Forbes.

O canal Ryan ToysReview aparece em oitavo lugar como destino de 11 milhões de dólares neste ano.

Apesar de apresentador, o canal é administrado pela família de Ryan, principalmente por sua mãe. O canal não é novo e o pequenino começou sua carreira no YouTube com apenas três anos de idade.

O site The Verge já classificou o canal de Ryan como o aperfeiçoamento de um novo gênero: a combinação entre um vlog pessoal e vídeos do tipo unboxing (com abertura de caixas de produtos e uma análise rápida de primeiras impressões).

Veja alguns vídeos de Ryan abaixo (todos em inglês).