Medo do coronavírus faz organização cancelar maior evento de telefonia

A GSM Association, responsável pela organização do Mobile World Congress (MWC), cancelou oficialmente a realização do evento, o maior do setor global de telefonia.

Nos últimos dias, empresas anunciaram que deixariam de participar do evento, realizado anualmente em Barcelona, como a sul-coreana LG e a chinesa ZTE.

O presidente da GSMA, John Hoffman, afirmou que o surto do novo coronavírus oriundo da China tornou impossível a realização do MWC neste ano. O evento aconteceria na semana em que é comemorado o carnaval no Brasil.

“Com o devido respeito ao ambiente seguro e saudável de Barcelona e do país anfitrião, a GSMA cancelou o MWC Barcelona 2020 em razão da preocupação global com o surto de coronavírus, a preocupação com viagens e outras circunstâncias impossibilitam a realização do evento pela GSMA”, escreveu Hoffman em comunicado.

O novo coronavírus já matou mais de 1.000 pessoas na China e infectou mais de 40 mil indivíduos. Até o momento, 25 países têm casos reportados de contágio do vírus.

O MWC é ocasião para reunir as mais de 1.200 empresas do setor de telefonia que são representadas pela GSMA. O impacto econômico estimado do evento é de 492 milhões de dólares por edição. O evento também gera empregos temporários. Por ano, são mais de 14 mil vagas abertas em Barcelona para ajudar na realização do MWC, que recebe visitantes do mundo todo.