McDonald’s usará inteligência artificial no seu cardápio

O McDonald’s comprou uma tecnologia de inteligência artificial para personalizar seu cardápio digital. A rede vai gastar cerca de US$ 300 milhões adquirindo a Dynamic Yield, empresa de IA.

Com a nova tecnologia, os painéis eletrônicos mudam de acordo com preferências regionais, hora do dia e clima, podendo oferecer bastante sorvetes no calor e café no frio. O menu também vai sugerir itens para os clientes acrescentarem.

O sistema foi testado nos EUA em 2018 pela companhia de fast-food, a ideia é ampliar o uso nos cardápios de drive-thru assim que o acordo for concluído.

*Este conteúdo foi originalmente publicado pelo site AdNews