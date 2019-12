Mc Gui, Libido, Vingadores: o que o brasileiro buscou no Google em 2019

São Paulo — Em 2019, o brasileiro utilizou o Google para pesquisar assuntos dos variados tipos. De receitas de fricassê de frango a Mc Gui. Do filme Vingadores: Ultimato à busca pelo significado do termo libido.

De acordo com o Google Trends, ferramenta que permite acompanhar tendências de buscas na internet, as cinco maiores buscas do ano foram: Copa América, Tabela do Brasileirão, Gugu Liberato, Vagas de Emprego e Gabriel Diniz.

Se olharmos por assunto, no entanto, os resultados mudam completamente. Entre os filmes, o mais buscado foi Vingadores: Ultimato, seguido por Coringa, Capitã Marvel, Toy Story 4 e O Rei Leão.

No caso das séries, a mais buscada foi Game of Thrones, seguida por Stranger Things, Chernobyl, Vis a Vis e Manifest.

Entre as personalidades, o nome que ganhou repercussão foi o de Mc Gui, após o cantor filmar uma garota em um parque da Disney e fazer comentários sobre sua aparência.

Outras buscas de sucesso são as que começam com os termos “Como Fazer”, “O que é” e “Por que”.

Em “O que é”, as pessoas queriam descobrir, entre outros assuntos, o que é libido. Segundo o dicionário Priberam, o termo refere-se ao desejo sexual, à luxúria. Para Freud, é a energia fundamental do ser vivo que se manifesta pela sexualidade.

Em “Como Fazer”, a ordem dos resultados mais buscados foi: “Como fazer a inscrição para o Enem 2019”, “Como fazer ovo de Páscoa caseiro”, “Como fazer que as pessoas gostem de mim”, “Como fazer ovo de colher” e “Como fazer figurinhas no WhatsApp”.

Outros termos foram “O que é cagarra?”, “O que é democratização?”, “O que é golden shower?” e “O que é Shallow Now?”.

No caso das receitas mais buscadas, a “Chicha Morada” ganhou o primeiro lugar. A bebida é originária das regiões andinas do Peru e é feita à base de um tipo de milho roxo.

Alguns outros assuntos que foram ranqueados pelo Google Trends são tecnologia, shows e mortes. Para ver a lista completa, acesse o Google Trends.