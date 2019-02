Marissa Mayer fala sobre Deus, família, Yahoo! e smartphones

São Paulo — Em sua primeira entrevista como CEO do Yahoo!, Marissa Mayer falou sobre a estratégia da empresa para avançar nos smartphones e tablets, que são seu principal foco no momento. Também disse que suas prioridades são “Deus, a família e o Yahoo!, nessa ordem”. A entrevista foi dada à jornalista Pattie Sellers, da revista Fortune, num evento na noite de terça-feira.

O reforço do Yahoo! na área de dispositivos móveis começou com a distribuição de novos smartphones aos funcionários nesta semana. Em lugar dos BlackBerry que usavam antes, eles agora podem escolher entre uma lista de aparelhos que inclui iPhone 5, Galaxy S III, Lumia 920 e alguns modelos da HTC. Qual o mais escolhido? O iPhone, revela Marissa.

A ideia por trás disso, explica ela, é que o pessoal do Yahoo! tenha os mesmos dispositivos que os clientes possuem. “Era importante que nossos engenheiros, vendedores e outros profissionais realmente entendessem Android, iPhone e Windows Phone”, diz ela. “Queremos que que os engenheiros sintam isso, que os vendedores digam: ‘Ei, achei um app sensacional. Deveríamos fazer isto no nosso app’”.

Marissa observa que o Yahoo! já tem muitos dos serviços que as pessoas mais usam nos smartphones: e-mail, previsão do tempo, cotações financeiras, notícias, compartilhamento de fotos. Falta a empresa aproveitar melhor a oportunidade trazida pelos dispositivos móveis.

Para isso, o Yahoo! precisa tornar esses serviços mais amigáveis aos smartphones, diz Marissa. Mas uma coisa que a empresa não terá é um serviço de mapas: “Já trabalhei com mapas antes. É muito caro, muito difícil de fazer bem feito. A Apple está descobrindo isso. Então, não vamos fazer mapas”, diz Marissa.

Ela também se mostra preocupada com a evasão de profissionais do Yahoo! nos últimos anos. “A empresa passou por uma período turbulento”, diz. “Quero que o Yahoo! seja o melhor lugar para trabalhar, que tenha uma cultura fantástica. Estamos trabalhando duro para mostrar às pessoas as oportunidades que temos lá”.

Parafraseando o treinador de futebol americano Vince Lombardi, Marissa diz que, para ela, as prioridades são “Deus, a família e o Yahoo!, nessa ordem”. Ela conta que, quando foi, grávida, do Google para o Yahoo!, achava que o novo trabalho seria difícil e, cuidar do bebê, divertido. “Mas fiquei surpresa ao perceber que o trabalho é realmente divertido”, diz. “E cuidar do bebê é fácil, muito mais fácil do que dizem”.