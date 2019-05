Mais de 90% dos jogadores de games assistem jogos online, diz pesquisa

São Paulo – No universo do mercado de games e e-sports, o Brasil vem conquistando o seu espaço. Atualmente, mais de 75 milhões de brasileiros jogam games. A fim de descobrir mais sobre o perfil desse público, a Brasil Game Show (BGS) encomendou uma pesquisa pelo Instituto Datafolha que indica os principais costumes dos jogadores brasileiros.

A pesquisa Datafolha, encomendada pela organização do maior evento de jogos eletrônicos da América Latina, revelou que, dentre os 637 entrevistados presentes na edição de 2018, 93% assistem conteúdo relacionado ao assunto semanalmente. O Twitch, site destinado a transmissões ao vivo, e o YouTube, são as principais plataformas utilizadas pelos jogadores. O brasileiro Gabriel “FalleN” Toledo, por exemplo, faz vídeos ao vivo semanalmente, e conseguiu levar o nome do país para competições internacionais do jogo Counter Strike: Global Offensive.

O levantamento também demonstrou que, no cenário brasileiro, os consoles ainda são mais utilizados do que as plataformas virtuais de jogo, como a Steam – 73% dos entrevistados utilizam PlayStation, XBox ou Nintendo, enquanto 67% são adeptos dos computadores. Os celulares e tablets não ficam de fora: 56% dos indivíduos que responderam ao questionário utilizam seus dispositivos móveis para jogar.

No entanto, para grande parte dos consumidores de jogos, a experiência não é completa sem os acessórios. A Datafolha levantou que os itens consumidos com maior frequência são as peças de vestimenta dos personagens e objetos externos, como mouse, teclado e headsets. Além disso, nove em cada dez entrevistados mostraram desejo de adquirir alguma peça nova no futuro, já que os itens não são baratos – um teclado específico para jogadores de games pode custar até 600 reais.

Para Marcelo Tavares, CEO e criador da BGS, o que faz o mercado crescer dessa maneira é a paixão dos consumidores: “Os gamers estão construindo um estilo de vida próprio e querem ser vistos como pertencentes a uma comunidade.”, disse à Exame em nota. O estilo de vida adotado por eles vai muito além de poder adquirir as novas tendências, é algo que incorporaram em seu dia-a-dia como parte de sua personalidade.

Além de ser um hobby, é também uma profissão: produtores de conteúdo ao vivo dedicam horas de sua semana para produzir conteúdo. Por meio do serviço de transmissões online da Twitch, jogadores podem se tornar parceiros do site e receber dinheiro com anúncios ou a cada 1000 visualizações. O site também fica com uma parcela desse valor publicitário. No Brasil, os produtores de conteúdo “YoDa” e “alanzoka” acumulam, juntos, mais de 24 milhões de horas assistidas por internautas.

A Brasil Game Show acontece na cidade de São Paulo, no Expo Center Norte, dos dias 9 a 13 de outubro deste ano. O evento contará com estandes das marcas Nintendo, PlayStation, Xbox, Falkol Sports e convidados como os designers Hidetaka Miyazaki e John Romero.