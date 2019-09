Mais de 400 milhões de números de telefone foram expostos pelo Facebook

São Paulo – O Facebook está passando por outro problema de quebra de privacidade de seus usuários. Desta vez, mais de 400 milhões de números de telefone relacionados com contas de usuário da rede social foram expostos na internet por uma falha de segurança digital em um dos servidores utilizados pela companhia.

De acordo com o TechCrunch, que obteve acesso ao material, 419 milhões de números de telefone foram encontrados em um banco de dados desprotegido de senha. As informações mostravam qual usuário da rede social detinha cada registro telefônico.

Dos telefones expostos, a maior parte, 133 milhões de números, eram de linhas registradas nos Estados Unidos. Outros 50 milhões de telefones estavam registrados no Vietnam, enquanto 18 milhões de linhas pertenciam ao Reino Unido.

Em um comunicado à imprensa, o porta-voz do Facebook afirmou que as informações já foram removidas. Vale lembrar que a empresa de Mark Zuckerberg deixou de exibir dados telefônicos dos usuários na plataforma desde 2018 por motivos de segurança.

Problemas envolvendo a segurança das informações de seus usuários vêm causando problemas em Menlo Park desde 2016, quando o Facebook teve problemas com a consultoria Cambridge Analytica. Na época, a empresa foi acusada de permitir que dados de 80 milhões de usuários da rede social fossem utilizados em uma tentativa de influenciar as eleições americanas e no referendo do Brexit.