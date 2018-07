Maior feira de eletrônicos terá smartphones, Smart TVs e produtos gourmet

São Paulo – A Eletrolar Show (ES), maior feira de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e TI da América Latina, começa na próxima semana e será marcada por smartphones, Smart TVs e produtos gourmet.

Em entrevista a EXAME, Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar, conta que o evento terá a presença de mais de 10 mil produtos de 700 marcas e registrou um aumento de 10% no número de expositores em relação ao ano passado.

“Esse mercado sempre foi motivado por lançamentos. A bola de vez continua a ser o celular, é um produto não só de desejo, mas também de necessidade. Com a Copa do Mundo e o sucesso da Netflix, as Smart TVs ganharam um impulso neste ano e o público apresenta maior interesse por esses aparelhos e seus recursos tecnológicos”, afirma Clur, que fará a abertura da feira na próxima segunda-feira (23), no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

A LG marca presença no evento deste ano com toda sua linha de produtos voltados para o consumidor final e promete também um lançamento de smartphone, o K11, que integra sua linha mais vendida no mercado brasileiro. Produtos de linha branca da fabricante sul-coreana também estarão presentes.

Além da LG, a Positivo Tecnologia é outra empresa que levará seus smartphones, acessórios e notebooks da linha Vaio para a ES 2018. Já a TCL irá demonstrar no evento a TV QLED X6, que tem película de pontos quânticos na tela para deixar as cores mais vivas e melhorar a distinção de diferentes tons de preto e cinza.

Os eletrodomésticos da Semp como batedeira, liquidificador, chaleira e panela de arroz serão apresentadas com design diferente do convencional: todos na cor vermelha.

O presidente do Grupo Eletrolar conta que acredita que exista uma demanda reprimida de 6 milhões de fogões e 9 milhões de refrigeradores para o segundo semestre, o que deve ajudar a impulsionar o mercado neste ano.

Para 2019, Clur projeta que a feira terá presença maior de carros elétricos e de inteligência artificial entre os produtos expostos. Em 2018, um veículo da Tesla estará presente no evento.

A 13ª Feira de Negócios para a Indústria e o Varejo de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos e TI acontece entre os dias 23 e e 26 de julho, das 13h às 21h.