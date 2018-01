Lyft e Aptiv vão exibir serviço de carros autônomos em Las Vegas

A startup de transporte particular Lyft e a empresa de software de direção autônoma Aptiv vão apresentar um serviço de transporte particular completamente automatizado na CES, a feira de eletrônicos de consumo que será realizada em Las Vegas no final deste mês.

O sistema transporte particular “de ponto a ponto” vai incorporar o aplicativo da Lyft com a plataforma de direção autônoma da Aptiv e oferecer passeios aos participantes da feira anual, informaram as empresas em comunicado. Operar em áreas complexas, como a Strip de Las Vegas, “vai acelerar a disponibilidade de plataformas de direção autônoma para usos comerciais”, afirmaram as empresas.

A Lyft e sua maior rival dos EUA, a Uber Technologies, consideram que os veículos autônomos são fundamentais para suas perspectivas de negócios de longo prazo. A Lyft anunciou no ano passado planos para permitir que os desenvolvedores de direção autônoma e fabricantes de automóveis se conectem à sua rede de quase 1 milhão de trajetos por dia, para fortalecer a nova tecnologia. Ao mesmo tempo, a Aptiv – formada em dezembro, quando a Delphi Automotive se dividiu em duas empresas – pretende aproveitar a mudança de dinâmica do setor de automóveis, onde fabricantes de peças com experiência em tecnologia de direção autônoma e eletrificação tornaram-se commodities em alta.

A antiga Delphi comprou a startup de direção autônoma NuTonomy por US$ 450 milhões em outubro, acelerando seus planos para fornecer sistemas veiculares autônomos a fabricantes de automóveis. A NuTonomy conta com a Lyft entre seus parceiros e já se associou a grandes fabricantes de automóveis, como a Jaguar Land Rover e a Peugeot.

Além de estabelecer parcerias, a Lyft abrirá uma instalação de desenvolvimento de veículos autônomos em Palo Alto, Califórnia, chamada “Nível 5”, uma referência à designação de veículos totalmente autônomos que não requerem supervisão humana. Para os passeios por Las Vegas em veículos autônomos disponíveis durante a CES, haverá um motorista de segurança no banco da frente, informaram as empresas.