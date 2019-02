Lucro do Bradesco cresce 18% no 1º trimestre

O Bradesco, segundo maior banco privado do Brasil, obteve no primeiro trimestre do ano um lucro líquido recorde de R$ 3,473 bilhões, com um crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2013, informou nesta quinta-feira a instituição.

O lucro foi o maior obtido pelo banco em um primeiro trimestre em sua história.

O lucro do Bradesco nos três primeiros meses do ano também aumentou 8,6% na comparação com o último trimestre do ano passado, segundo o comunicado que o banco enviou a seus acionistas.

A entidade atribuiu o crescimento de seu lucro tanto à redução das despesas como à diminuição da taxa de falta de pagamento, que permitiu ao Bradesco baixar os recursos destinados à provisão de dívidas de cobrança duvidosa.

O lucro também aumentou por causa da receita maior com a prestação de serviços e aumento da carteira de crédito.

A taxa de falta de pagamento, que é medida no Brasil pela porcentagem de dívidas não pagas após 90 dias do vencimento, caiu de 4% no primeiro trimestre de 2013 para 3,5% no último trimestre do ano passado e para 3,4% nos três primeiros meses de 2014.

Isso permitiu que os recursos destinados à provisão para empréstimo de cobrança duvidosa caíram para R$ 2,860 bilhões no primeiro trimestre, valor em 8% inferior ao do mesmo período do ano passado.

Em relação ao crédito, o Bradesco aumentou seus empréstimos especialmente nas linhas de menor risco, como o financiamento de imóveis e empréstimos consignados.

Essa política permitiu que a carteira de crédito do banco aumentasse para R$ 432,297 bilhões, crescimento de 1,2% frente ao último trimestre do ano passado e de 10,4% na comparação com os três primeiros meses de 2013.

Enquanto o valor dos empréstimos aos consumidores subiu 11,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, o destinado às empresas cresceu 9,9%.

“O volume de crédito cresce a taxas sustentáveis e compatíveis com o risco, enquanto a taxa de falta de pagamento das pessoas físicas continua retrocedendo e a das empresas está controlada”, segundo o comunicado do banco.

De acordo com o balanço divulgado, os ativos totais do Bradesco somavam no final de março R$ 922,229 bilhões, valor 3,1% superior ao do mesmo período do ano passado.

O patrimônio líquido da instituição aumentou 5,6% no último ano para R$ 73,326 bilhões no final de março.