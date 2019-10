Logitech anuncia que microfones Blue chegarão ao Brasil

São Paulo – Após ser adquirida pela empresa suíça de produtos eletrônicos Logitech, em 2018, os microfones da marca Blue Microphones, muito utilizados na indústria musical e na indústria de games, chegarão ao Brasil nesta semana. Durante a Brasil Game Show 2019, maior evento de games da América Latina, a Logitech anunciou em seu estande no evento que os microfones começarão a chegar para as lojas até o final do ano.

Inicialmente desenvolvidos para produtores de áudio e músicos, os microfones Blue estão no mercado há mais de 20 anos – de modo que os produtos estão presentes desde que a produção de conteúdo voltada para jogos eletrônicos teve início. Sendo assim, muitos consumidores da marca são streamers – o nome destinado para produtores de conteúdo de games -. Em decorrência disso, a empresa possui microfones voltados para a comunidade dos jogos, como o Yeti Nano, um dos que será vendido no Brasil.

Outros modelos que estão chegando ao país são: Snowball, Yeti e Yeticaster. O modelo Snowball, bastante utilizado para gravações em estúdios e podcasts, custará cerca de 399,50 reais. Enquanto isso, os modelos Yeti, Yeti Nano e Yeti Caster devem custar, respectivamente, 799,99 reais, 99,90 reais e 1499,90 reais. Como os produtos não serão vendidos diretamente pela Logitech, o preço pode variar dependendo do canal de venda.

A Logitech, que é bastante conhecida por seus acessórios para computadores – como mouses, teclados e webcams -, acredita que a união com a Blue é algo bastante esperado pelos brasileiros, que sempre importavam os produtos da marca e, agora, podem adquirir os microfones de maneira direta.

Jairo Rozenblit, presidente da Logitech no Brasil, disse a EXAME que a expectativa do lançamento é alta, de forma que o início das vendas foi antecipado – a ideia era lançar os microfones durante as festas de fim de ano, porém, conforme a grande expectativa do público gamer, as empresas optaram por realizar o anúncio durante a BGS.

Confira abaixo um vídeo de divulgação do Yeti, um dos microfones mais famosos da marca:

Apesar de o produto estar sendo anunciado durante a maior feira de games da América Latina, Doug Sharp, diretor global de produtos da Blue, espera que os microfones também possam ser utilizados em outras áreas – como na indústria musical, onde era inicialmente utilizado, e para podcasts, que é uma área crescente no Brasil.

“Eu sei que o Brasil tem uma grande comunidade de jogadores, mas podcasts também são incrivelmente populares, e eu acredito que essas duas coisas podem ser beneficiadas com nossos microfones”, disse Sharp em entrevista a EXAME.