Ranking dos aplicativos mais baixados de agosto tem líder inusitado

São Paulo – Um levantamento realizado pela consultoria Sensor Tower revelou quais foram os aplicativos para smartphone com mais downloads durante o mês de agosto. Para surpresa de muita gente, a liderança não ficou com o WhatsApp ou o Instagram, mas com o TikTok, uma plataforma para criar e compartilhar vídeos curtos.

A rede social superou suas rivais comandadas pelo Facebook tanto no número de downloads no Android como no iOS. Segundo os dados coletados, o aplicativo desenvolvido na China foi baixado 63 milhões de vezes no mês passado.

Ainda um pouco desconhecido do público brasileiro, o serviço vem ganhando espaço no mundo, principalmente na Ásia. A Índia é um dos principais mercados e respondeu por 44% dos downloads realizados no mês passado. Contudo, vale lembrar que essa não é a primeira vez que o TikTok figura entre os mais baixados.

Ponto curioso é que essa não é a primeira vez que os serviços comandados pela empresa de Mark Zuckerberg ou pelo Google não lideram a lista. Em julho, o programa mais popular foi o FaceApp – que já não figura mais entre os mais baixados.

Veja quais foram os 10 aplicativos mais baixados de agosto: