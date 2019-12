Lista da Apple mostra jogos mais baixados no iPhone em 2019

São Paulo – O jogo Mario Kart Tour foi lançado apenas no segundo semestre de 2019, mas teve tempo o suficiente para se tornar o game mais baixado de 2019 por usuários de iPhone, segundo ranking anual da Apple, divulgado nesta semana. Disponível desde o dia 25 de setembro, o game é um título feito exclusivamente para celular, gratuito, e baseado na série Mario Kart, da japonesa Nintendo.

A versão para smartphone do jogo tem características de títulos antigos, como personagens e uso de itens na corrida. Além disso, há uma nova opção competitiva chama “Tours”, na qual os jogadores competem por duas semanas em 16 pequenas copas. Conforme avançam no ranking, os jogadores ganham recompensas, como novos personagens e carros. Diferentemente dos jogos tradicionais, as copas são nomeadas com base nos nomes de personagens conhecidos da franquia Mario, como Yoshi e Princesa Peach.

A febre mundial de Fortnite, jogo on-line de sobrevivência, desacelera. O game ficou em oitavo colocado entre as opções gratuitas para iPhone.

Entre os jogos pagos, o líder é Minecraft, título que pertence à Microsoft. Lançado neste ano, o game de simulação de fazenda Stardew Valley também está entre os dez mais baixados de 2019.

Apesar de não possuir um console próprio, como Microsoft, Sony ou Nintendo, a Apple tem o iPhone como plataforma de games de alcance global. Mais de 1,4 bilhão de iPhones estão ativos no mundo em 2019.

Confira, abaixo, a lista dos jogos pagos e não pagos, respectivamente, mais baixados em smartphones iPhone:

Jogos gratuitos:

Mario Kart Tour Color Bump 3D aquapark.io Call of Duty: Mobile BitLife – Life Simulator Polysphere – art of puzzle Wordscapes Fortnite Roller Splat! AMAZE!!

Jogos pagos: