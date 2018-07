LG traz dois novos smartphones ao Brasil

São Paulo – A LG mudou sua estratégia no segmento topo de linha e terá dois smartphones em vez de um para competir com Galaxy S9, S9+ e iPhone 8 e 8 Plus. Os aparelhos em questão são o G7 ThinQ e o V35 ThinQ.

O primeiro a chegar ao mercado, com produção local, é o G7 ThinQ. Ele tem preço sugerido de 3.999 reais, exatamente o mesmo do seu antecessor, o G6, no ano passado. Com 64 gigabytes de espaço bruto e 4 gigabytes de memória RAM, o smartphone vem com processador Qualcomm Snapdragon 845 octa-core e sistema Android Oreo, o mais recente liberado pelo Google.

O produto tem tela com proporção de 18:9, em vez do comum 16:9, um conceito que a LG chama de FullVision, enquanto a Samsung chama de display infinito. A proposta é aproveitar ao máximo o espaço da parte frontal do smartphone, ao mesmo tempo em que o design é renovado por meio dessa mudança na tela.

A segunda aposta da LG neste segundo semestre de 2018 é o V35 ThinQ, primeiro integrante da linha que a fabricante chama de “super-premium” a chegar a um país na América Latina. Sem confirmação sobre preço ou produção local, o produto chega ao mercado em agosto com 6 gigabytes de RAM, 128 gigabytes de armazenamento e o mesmo processador do G7 ThinQ.

Roberto Barboza, vice-presidente de vendas na LG Brasil, conta em entrevista que a estratégia da LG para a chegada do V35 é negociada diretamente com a sede da empresa, na Coreia do Sul, para que haja definição de preço e existência ou não de montagem local, o que deixaria o smartphone menos sujeito ao sobe e desce do dólar.

Os dois smartphones têm recursos de inteligência artificial no software da câmera. Devido ao suporte do chipset da Qualcomm, a LG criou formas de usar algoritmos de inteligência artificial para melhorar fotos e, por exemplo, conseguir capturar as melhores fotos mesmo em cenas desafiadoras, como quando tentamos fotografar um cachorro agitado ou uma criança impaciente para fotos.

As câmeras dos novos LG são iguais. A traseira é dupla, com 16 megapixels em cada câmera (uma com abertura de f/1.6 e outra de f/1.9), enquanto a frontal é de 8 megapixels (f/1.9).

Assim como a rival Samsung, a LG colocou um botão de ativação para um assistente pessoal no LG G7 ThinQ. Em vez da Bixby, ele ativa o Google Assistente, uma solução do Google que entender comandos de voz em português.

Com o lançamento do G7 ThinQ, o seu antecessor G6 sairá de linha neste mês de julho, deixando de ser produzido e vendido ao varejo e operadoras.

Marcelo Santos, gerente de mercado e produtos da LG Electronics, disse a EXAME que a empresa escolheu oferecer diferentes opções de armazenamento nos seus dois novos produtos por razões estratégicas. “Não trouxemos o LG G7 ThinQ com 128 gigabytes fazer uma diferenciação no premium e não provocar uma canibalização entre os dois smartphones. Isso não significa que não lançaremos uma versão do G7 com mais memória neste ano”, declarou Santos.