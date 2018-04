LG mira na Copa do Mundo e lança nova linha de TVs OLED no Brasil

São Paulo — A LG lança nesta semana a sua nova linha de TVs OLED no Brasil. Os novos produtos têm telas de resolução 4K (quatro vezes o padrão Full HD), sistema de som Dolby Atmos e podem ser colocados na parede com visual semelhante ao de quadros, devido ao seu design “ultrafino”–da parede até a borda do produto, há apenas 4mm de espessura. Os preços chegam a 40 mil reais, no caso do modelo mais sofisticado.

Cinco novos televisores chegarão ao mercado nacional neste semestre, ainda antes do início da Copa do Mundo, período que puxa as vendas do ano. Os aparelhos Signature W8 de 65 polegadas e B7 4K de 65 polegadas e 55 polegadas chegarão ao mercado neste mês, enquanto a 4K C8 de 65 polegadas e sua irmã menor, de 55 polegadas, começarão a ser vendidas no país em junho.

As telas OLED da LG não são novidade para quem acompanha o mercado de TVs. Ainda assim, esses displays se destacam por conta do que a empresa chama de pixel dimming, uma regulação de iluminação em nível de pixel. Isso dispensa a necessidade de retroiluminação, normalmente usada em telas LCD/LED, de menor custo. Isso permite que nuances de preto e cinza sejam reproduzidos com fidelidade e sem vazamento de iluminação de paineis luminosos.

–Uma novidade dos novos televisores é o processador Alfa 9. Com ele, a LG promete entregar uma experiência de imagem diferente do padrão do mercado, bem como de seus modelos anteriores. Atuando em conjunto com a tela OLED, o chip ajuda a melhorar a fidelidade de cores, nitidez de imagens e reprodução de objetos “com detalhes reais”.

A linha de aparelhos OLED rivaliza diretamente com a linha de TVs QLED, da Samsung, cujo modelo mais simples tem preço sugerido de 8.999 reais.

As novas TVs OLED da LG tem os seguintes preços sugeridos:

– LG OLED TV Signature W8: 39.999 reais

– LG OLED TV B7 65 polegadas: 12.999 reais

– LG OLED TV B7 55 polegadas 7.999 reais

– LG OLED TV C8 55 e 65 polegadas: preços ainda não definidos

Em entrevista a EXAME, Roberto Barboza, vice-presidente de vendas da LG do Brasil, afirmou que a empresa tem expectativa de que o mercado termine com as vendas de TVs 4K representando 30% do total.

A Copa do Mundo vai ajudar a aumentar as vendas do primeiro semestre, mas deve haver um equilíbrio entre esses dois períodos do ano, por causa da Black Friday, em novembro. “Estudamos o comportamento do mercado nas últimas seis Copas e vimos que elas trazem aumentos entre 15 e 20% nas vendas, de acordo com dados da consultoria GfK”, declarou Barboza.

No primeiro trimestre, o segmento de TVs teve crescimento de 20% (25% para a LG) em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o executivo. Principal rival, a Samsung fechou 2017 com 40,4% de participação em faturamento na categoria, segundo dados GfK.

Ambas as marcas apostam em televisões com telas grandes (55 polegadas ou mais), que dizem ser o segmento que mais cresce no país.