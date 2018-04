LG lança notebook com bateria para mais de 20 horas de uso

São Paulo — A LG lança nesta terça-feira (24) um notebook com tela grande que pesa menos de 1 kg. Trata-se da segunda geração do LG Gram, que, além de leve, promete duração de bateria de mais de 20 horas de uso.

A nova geração do Gram vem com processadores Intel Core i5 ou Core i7 de oitava geração (a mais recente do mercado), além de ter SSD de 256 gigabytes, que é mais veloz para gravação e leitura de dados do que um HD comum.

De acordo com estudos do Mobilemark, feitos pelo instituto BAPCO, a bateria do Gram pode durar 21h30 na sua versão com tela de 14 polegadas e 19h na edição de 15,6 polegadas. Respectivamente, os aparelhos pesa 995 gramas e 1,095 kg. Nos testes de EXAME com o LG Gram do ano passado, o produto conseguiu quatro horas de duração de bateria, sob condições simuladas de uso intenso. Agora, o notebook tem bateria de 72Wh, em vez dos 34,6Wh da geração passada.

Para serem grandes e leves ao mesmo tempo, os aparelhos têm construção da estrutura em liga de metálica de nanocarbono e magnésio E-Form. Com isso, a fabricante promete a resistência dos notebooks para o uso diário.

Outra novidade dos produtos é o leitor de impressões digitais, que pode ser usado para desbloqueio dos notebooks no sistema Windows 10, que vem de fábrica. Assim como nos MacBooks Pro, o sensor fica no botão de liga/desliga, na lateral direita superior do teclado.

Vale notar que os aparelhos não têm placa de vídeo dedicada, característica essencial para notebooks voltados para jogos. Ainda assim, a LG estima que haja um mercado potencial de 2,9 milhões de pessoas no Brasil.

Os modelos têm preços sugeridos de 6.499 reais (14 polegadas com processador Core i5) e 7.699 reais (15,6 polegadas com Core i7). Nessa faixa de preço, o aparelho concorre com o Samsung S50 e com o MacBook, da Apple.