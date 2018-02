LG lança monitor com resolução 4K no Brasil

São Paulo – A LG lança nesta semana um monitor de 32 polegadas com resolução 4K (quatro vezes mais do que o padrão Full HD). Voltado para trabalho e entretenimento, o modelo 32UD59 tem suporte para o padrão DCI-P3, usado pela indústria cinematográfica americana para oferecer um espectro de mais de 1 bilhão de cores. Segundo a fabricante, o monitor tem até 35% mais brilho do que uma TV 4K de 43 polegadas.

O recurso voltado ao entretenimento é a porta HDMI 4K, que permite a reprodução de imagens com taxa de frequência a 60 Hz. O protocolo HDCP 2.2 suportado pelo monitor da LG é compatível com aplicativos de transmissão de vídeos, como Netflix, e consoles que reproduzem jogos em 4K, como Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Com isso, o empresa garante que a reprodução de conteúdos a partir desses serviços e aparelhos é realizada sem perda de qualidade de imagem.

O novo produto rivaliza com o monitor Samsung UHD de 28 polegadas, que também tem recursos para games e custa menos de 2 mil reais no Brasil.

O preço sugerido do novo monitor da LG é de 2.999 reais–nos Estados Unidos, o produto é vendido por 600 dólares. A LG informa ainda que irá lançar uma versão com tela menor (27 polegadas) que terá custo mais acessível.