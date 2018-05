LG lança lavadora e refrigerador controlados por apps de até R$ 22 mil

São Paulo – A LG lança no Brasil nesta semana suas novas lavadoras da linha Twin Wash, que têm recursos baseados em inteligência artificial e controles por aplicativos de smartphones Android e iPhones, bem como a família de refrigeradores InstaView, que têm vidro inteligente na porta que mostra os alimentos quando tocamos duas vezes sobre ele.

Por meio do app SmartThinQ, os usuários podem programar ciclos de lavagem na máquina, consultar o consumo de energia ou mesmo iniciar um ciclo de resfriamento inteligente no freezer do refrigerador Monarch 4 para manter a temperatura de produtos congelados que você compra no supermercado.

–

O principal produto da linha de lava e seca da LG é a Lunar Twin Wash, que tem preço sugerido de 10.199 reais. Já o Monarch 4 sai por 21.199 reais.

–

Os aparelhos, bem como o microondas NeoChef Convection, fazem parte da estratégia da LG de dominar segmento de casas inteligentes, que disputa atualmente com a Samsung. A rival lançou nesta semana um novo refrigerador também com recursos tecnológicos e ela também possui lavadoras controladas por aplicativos.

Mercado

Mesmo em ano de Copa do Mundo, a LG afirma que o volume de vendas não é prejudicado e que, em termos de linha branca, em especial para microondas, há um pico de vendas no período de dia das mães. A sazonalidade de vendas típica é no começo do inverno, quando os brasileiros precisam lavar mais peças de roupas em um período de tempo menor–algo que também vale para as vendas do segmento de digital appliance da Samsung.

De acordo com dados da consultoria GfK, as vendas para o consumidor final devem ter avanço de aproximadamente 10% em 2018, o que tornaria o ano o segundo de avanço do setor após quatro anos sem alta, de acordo com dados do DCI.