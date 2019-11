LG lança celular com duas telas no Brasil

São Paulo – A sul-coreana LG lança nesta semana no Brasil o smartphone chamado LG G8X ThinQ Dual Screen, o primeiro a chegar ao mercado nacional com duas telas. O aparelho conta com dois displays de 6,4 polegadas cada e uma tela adicional de 2,1 polegadas, que pode ser usada para ver notificações e horário sem precisar abrir o celular.

O produto tem preço sugerido de 5.999 reais para o mercado brasileiro. As vendas começarão em 7 de dezembro deste ano. O novo smartphone é da segunda geração de celulares com tela dupla da LG. A primeira foi apresentada em Barcelona, na Espanha, em fevereiro deste ano, durante o Mobile World Congress, maior evento do mundo dedicado ao setor de dispositivos móveis.

A proposta da LG com um aparelho de duas telas é oferecer aos usuários ganhos de produtividade e de qualidade de experiência para jogos. Quando a segunda tela não for necessária, ela pode ser destacada e guardada para que o usuário tenha em mãos um smartphone mais fino e portátil.

A configuração do LG G8X ThinQ Dual Screen é topo de linha. Ele conta com o processador Snapdragon 855 da Qualcomm, um dos mais recentes e avançados chips da empresa; 6 GB de RAM; 128 GB de memória; bateria de 4.000 mAh; e sistema operacional Android 9.0 Pie. Na parte traseira, o smartphone tem câmera dupla de 12 megapixels (de amplitude regular, ou seja, 78º) e de 13 megapixels (com amplitude super wide, ou seja, 136º). A câmera frontal captura fotos com até 32 megapixels e amplitude de 79º. A câmera traseira de 12 MP é a mais indicada para situações noturnas, uma vez que tem a menor abertura para captura de luz, de f/1.8.

Apesar de ser o maior expoente do mercado de telas com tecnologia OLED (com diodos emissores de luz, uma implementação tecnológica diferente do painel de retroiluminação usado em telas LED/LCD), a LG decidiu não apresentar um smartphone com tela dobrável, como fizeram Samsung, Huawei e Motorola, e optou pela tela dupla com dobradiça entre elas. Na feira de tecnologia CES 2019, realizada em Las Vegas, a LG apresentou uma TV funcional com tela enrolável que se esconde dentro de um móvel, que a acompanha, quando não está em uso. Esse produto ainda não está à venda, diferentemente de celulares com telas dobráveis, que já podem ser comprados em mercados como Estados Unidos e Coreia do Sul.