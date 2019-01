LG cria máquina de fazer cerveja em casa com cápsulas

*Las Vegas – Durante a CES 2019, o maior evento de tecnologia dos Estados Unidos, realizado em Las Vegas, a LG anunciou o lançamento de uma máquina para fazer cerveja em casa. Assim como cafeteiras, a LG Home Brew usa cápsulas para fazer cinco tipos diferentes de cerveja.

Com software, a empresa criou um método automático de manter a temperatura e pressão corretas. As tecnologias do produto foram criadas com base em aparelhos de purificação de água e dispositivos domésticos da marca.

Do começo ao fim, todo o processo de fazer a cerveja pode ser acompanhado via aplicativos móveis para smartphones Android e iPhones. A limpeza da máquina, em razão do uso da cápsula, pode ser feito com água.

O aparelho ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

*O jornalista viajou para Las Vegas a convite da Samsung Brasil.