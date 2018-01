LG apresenta primeira TV com resolução 8K

São Paulo – A LG apresentou sua uma TV com resolução 8K (4.320p), com tela de 88 polegadas. O modelo é o primeiro voltado para o mercado de consumo que tem tanta resolução.

A quantidade de conteúdo para esse televisor, porém, é quase inexistente. A ideia da LG é demonstrar o produto na CES 2018 (feira de eletrônicos de consumo), em Las Vegas, na semana que vem. Nos últimos anos, o evento foi marcado por televisores com tecnologia de ponta e que levam alguns anos até realmente chegar ao grande público.

A tela usada pela LG nessa nova TV é a OLED, na qual os pixels se iluminam por conta própria, em vez de precisarem de uma retroiluminação, como nos paineis LCD LED. A fabricante é a única a apostar nesse tipo de tecnologia para TVs, uma vez que a Samsung saiu desse negócio e passou a apostar na sua tecnologia de pontos quânticos chamada QLED.

O aparelho ainda não tem data de lançamento nem preço definido. O que se pode dizer sobre esse produto é que ele é o sucessor do modelo 4K de 77 polegadas que teve preço definido em 20 mil dólares.

Enquanto as TVs têm cada vez mais resolução, as emissoras de TV ainda emitem sinal em resolução Full HD–e a próxima Copa do Mundo só poderá ser vista por poucos em 4K.