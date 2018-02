LG anuncia nova versão de smartphone não lançado no Brasil

São Paulo – A LG anunciou uma nova versão do seu smartphone topo de linha que não foi lançado no mercado brasileiro no ano passado. O novo aparelho é chamado V30S ThinQ e conta com recursos de inteligência artificial no software de sua câmera.

A apresentação do V30S ThinQ é uma surpresa, uma vez que a primeira versão do aparelho foi lançada no segundo semestre do ano passado. O esperado era uma renovação do LG G6, que também teve seu anúncio oficial feito para a Mobile World Congress, maior evento de mobilidade da Europa, realizado em Barcelona.

O novo smartphone tem sistema Android 8.0 Oreo, tela que ocupa grande parte da frente do aparelho, 6 gigabytes de memória RAM e opções de armazenamento de 128 ou 256 gigabytes. As cores anunciadas são prata e azul. O processador do aparelho merece destaque: ele é o Snapdragon 835, a versão mais recente da principal linha da Qualcomm. Ele deve ser visto somente nos melhores smartphones com sistema Android lançados neste ano.

O V30S ThinQ usa uma tecnologia que a LG chama de Vision AI para melhorar as fotos tiradas com o aparelho. O novo AI Cam analisa as cenas e indica qual é o melhor modo de captura entre oito categorias diferentes. O QLens usa a inteligência artificial para reconhecer imagens com a câmera e fazer uma pesquisa por fotos de objetos similares. Um recurso parecido existe no Galaxy S8, o topo de linha da Samsung do ano passado. Já o novo Bright Mode é a melhoria automática de fotos em ambientes escuros que o V30S ThinQ traz. Ele também usa algoritmos de inteligência artificial para reduzir o ruído comum em cenas mal iluminadas.