LG anuncia G7 ThinQ para rivalizar com iPhone X e Galaxy S9

São Paulo – A LG anunciou nesta quarta-feira (2) o smartphone G7 ThinQ, seu novo produto topo de linha. No mercado brasileiro, o produto vai rivalizar com iPhone X, iPhone 8 e Galaxy S9. Ainda não há previsão oficial de lançamento.

O G7 ThinQ chega com processador Snapdragon 845 (o mesmo usado no S9), 4 ou 6 GB de memória RAM, 64 ou 128 gigabytes de memória de armazenamento e tela de 6,1 polegadas. Assim como o iPhone X e o Zenfone 5, seu display aproveita bem a parte frontal, mas há uma barra central que acomoda a câmera, o que lhe dá semelhança com o aparelho da Apple.

Ainda em termos de design, o smartphone tem revestimento em vidro e tem certificação de resistência à água e à poeira IP68. Na prática, ele pode ficar mergulhado por 30 minutos a 1 metro de profundidade.

Assim como na geração passada, o G7 tem câmera traseira dupla (2x 12 megapixels). A novidade são os recursos de inteligência artificial, que oferecem ao usuário 19 modos de foto–antes eram oito–para registrar imagens melhores em diferentes situações. Já a câmera frontal tem 8 megapixels e também tem funções de IA.

Para ouvir músicas, o smartphone da LG vem com recursos para aficionados de áudio, como som 3D com fones de ouvido e tecnologia para reprodução em fones de alta impedância. Fora isso, o aparelho chega com o Android 8.0 Oreo–versão mais recente–de fábrica.

No mercado americano, o G7 tem rivais de peso, como Google Pixel 2, Huawei P20 Pro e o próprio V30, da LG. Isso gerou uma recepção morna do produto por parte da imprensa especializada. Porém, esses aparelhos não foram lançados no mercado brasileiro. No contexto atual, o novo smartphone se coloca em competição direta com o Galaxy S9, com os iPhones e com o Xperia XZ2, que deve chegar ao mercado brasileiro ainda neste semestre. O preço sugerido do LG G6 para o mercado brasileiro era de 4 mil reais, mas hoje ele pode ser encontrado pela metade desse valor.