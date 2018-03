Lenovo Yoga 920 tem estilo e vocação para uso profissional

São Paulo – O Yoga 920 é um notebook topo de linha que tem vocação para a produtividade. Com design refinado e bom acabamento, o produto tem uma tela que ocupa grande parte da parte superior do aparelho. As dobradiças chamam a atenção pelos detalhes brilhantes que são a assinatura visual da Lenovo.

O teclado retroiluminado tem teclas rentes ao corpo do aparelho, o que oferece uma digitação confortável ao usuário. As teclas de função, por padrão, funcionam como atalhos para desligar o microfone, controlar o volume ou desativar a câmera via software.

Por dentro, o Yoga 920 é uma máquina que se destaca por ser um dos primeiros a vir com processador Intel Core i7 de oitava geração. Por isso, é claro, os resultados de benchmarks feitos com o programa gratuito Novabench foram muito acima da média.

A memória RAM do aparelho é de 8 gigabytes, enquanto a memória de armazenamento é de 250 GB (SSD).

Nos testes do Site EXAME, a duração de bateria foi a esperada para um notebook com tela de 13,9 polegadas de alta resolução (1.920 x 1.080 pixels). Em uso normal, com misto de navegação de internet, instalação de programas e reprodução de vídeos, a duração foi de duas horas e meia, quando usamos o brilho em 50% de capacidade.

Para acessar o notebook, você pode usar sua impressão digital. Isso não é nada inovador, computadores de 2011 já possuíam o recurso. No entanto, diferentemente do que aconteceu com os smartphones, esse método de autenticação biométrica não foi para os notebooks de baixo custo. Com isso, o Yoga 920 cumpre seu papel ao oferecer esse sensor.

O preço deste notebook é alto, ele custa a partir de 9.999 reais. Por isso, seus rivais são nomes de peso, com MacBook Pro, Samsung S50 e Dell XPS. Entre eles, o produto da Lenovo se destaca por seu design elegante e boa tela.

O sistema Windows 10 vem com alguns programas da fabricante, nem todos interessantes. Um deles que merece menção é o Lenovo Settings, que ajuda a facilitar a configuração do notebook para pessoas sem intimidade com informática.

Vale a pena?

O Yoga 920 é um notebook de nicho. Ele tem uma tela conversível que o transforma em uma espécie de tablet, o que é bacana, mas ele não tem uma placa gráfica dedicada para jogos (ele tem a integrada Intel HD Graphics). Por isso, ele perde pontos de versatilidade.

O aparelho é recomendado para quem precisa levar o notebook na mala ou bolsa diariamente para trabalhar–o produto pesa 1,37 kg. É na produtividade que o laptop mostra sua força.

Durante os testes do Site EXAME, foi possível trabalhar com ele sem problemas para realizar edições simples de imagens e vídeo, bem como para navegar na internet com dezenas de abas abertas no navegador Google Chrome. Se você procura um notebook nesses moldes, ele é uma boa opção.

Prós: Bom design, ótima configuração de hardware e sensor de digitais.

Contras: Teclado usa teclas função por padrão como atalhos; preço proibitivo.

Avaliação

8,9