Lenovo lança edição limitada de notebook para o Dia das Mães

São Paulo – A Lenovo anunciou nesta quinta-feira (3) o lançamento de uma edição limitada do notebook Ideapad 320 para o Dia das Mães.

Com Windows 10, o notebook tem processador de 6ª geração da Intel (a mais recente é a 8ª) e pode ser da série Core i3 (mais básica) ou Core i5 (intermediária). A memória RAM é de 4 gigabytes e ela pode ser expandida com a compra de chips adicionais a até 20 gigabytes. Em termos de espaço de armazenamento, o produto tem um HD de 500 gigabytes.

A tela do aparelho é de 14 polegadas com resolução HD (inferior ao padrão Full HD) e tem tratamento antirreflexo. O sistema de som tem certificação de Dolby Audio e conta com dois alto falantes de 1,5W.

O modelo mais simples do Ideapad, que pertence à categoria de entrada do segmento de notebooks no contexto atual do mercado, é de 1.750 reais. Ele rivaliza com o Samsung Essentials E21, que tem tela Full HD–mas vem com processador da linha Celeron–, e também com o Inspiron Série 3000, da Dell.