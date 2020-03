Lego e Nintendo fecham parceria envolvendo personagem Super Mario

A Nintendo e a Lego anunciaram nesta terça-feira, 10, o Lego Super Mario, parceria envolvendo o personagem dos games. Nas redes sociais, as empresas postaram um vídeo curto no qual uma versão de brinquedo do encanador italiano aparece com uma tela em seu peito.

“Algo divertido está sendo construído”, disse a Nintendo. A Lego usou a frase “It’s-a me, LEGO Mario!”, replicando a tradicional exclamação do personagem. O presidente da Nintendo da America, Doug Bowser, comemorou a notícia em seu Twitter. “Duas de minhas franquias favoritas se unindo. Wahoo!”.

Ainda não foram divulgadas muitas informações sobre a parceria, mas fãs especulam que ela envolva jogos, como ocorre com as franquias da Marvel e Harry Potter, um Amiibo, espécie de miniatura que interage com os consoles da marca, e até um filme, seguindo o exemplo de Lego Batman.

O anúncio veio no ‘Dia do Mário’, 10 de março. A justificativa para a comemoração é que no padrão americano, a data “Mar 10” forma o nome do personagem.

Levi’s lança coleção inspirada no Super Mario Bros

A colaboração com a Lego não é a única do Mario Day. A Levi’s apresentou uma coleção inspirada pelo personagem, com calças, camisetas e jaquetas estampadas com as icônicas criações da Nintendo. O lançamento nos Estados Unidos está marcado para 1º de abril. Ainda não há informações sobre vendas no Brasil.