Latinos e KondZilla dominaram YouTube em 2018

São Paulo — O YouTube divulgou nesta quinta-feira sua tradicional lista de videoclipes mais assistidos no ano. E em 2018, quem dominou a plataforma foram os latinos e a produtora brasileira KondZilla, especializada em funk. Os primeiros foram os responsáveis por oito dos 10 vídeos musicais mais assistidos ao redor do mundo. O segundo, por sua vez, emplacou seis da dezena de clipes mais vistos no Brasil.

Globalmente, a banda norte-americana Maroon 5 e o rapper Drake são os único não latinos no top 10 de videoclipes mais assistidos. Os dois ocupam, respectivamente, a terceira e a oitava posições no ranking. A lista tem “Te Bote Remix”, obra conjunta de seis músicos latinos, em primeiro lugar, com 1,4 bilhão de visualizações desde abril.

Já no Brasil, quem lidera é a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, com a música “Largado às Traças” acumulando 520 milhões de visualizações. Os funks da produtora KondZilla, assinados por MC Kekel, MC WM, MC Loma e outros nomes, ficam na segunda, na terceira, na sexta, na sétima e na oitava posições da lista. Os outros postos ficam nas mãos de Jorge & Matheus (“Propaganda”), Wesley Safadão (“Amor Falso”, com Aldair Playboy e Kevinho), Marília Mendonça (“Estranho”) e Humberto e Ronaldo (“Não Fala Não Pra Mim”, com Jerry Smith). Fora do mundo do sertanejo e do funk, temos apenas Vitor Kley (“O Sol”), na 14ª posição.

Fora da música

Além dos videoclipes, o YouTube divulgou os rankings de vídeos mais vistos feitos por outros criadores de conteúdo. Globalmente, o mais assistido foi uma produção retratando a gravidez da celebridade Kylie Jenner, com 76,8 milhões de visualizações. O destaque no top 10, porém, é a coleção de melhores momentos da partida Portugal x Espanha pela Copa do Mundo deste ano, publicado pela própria FIFA no YouTube durante o torneio.

Já no Brasil, o primeiro posto ficou com o youtuber Whindersson Nunes, que acumulou 14,3 milhões de visualizações com o vídeo SUPERMERCADO. De ponto fora da curva, uma entrevista do programa Roda Viva com mais de uma hora de duração aparece na sexta posição, com 9,2 milhões de acessos. O bate-papo foi com o então candidato a presidência Jair Bolsonaro, que viria a ganhar as eleições alguns meses depois.