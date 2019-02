Lar do futuro: atrações para casa que foram destaque na CES 2017

Maior feira de produtos eletrônicos e de tecnologia de consumo, a CES acontece anualmente em janeiro, em Las Vegas. E as marcas passam meses ou até anos planejando apresentações bombásticas (ou apenas surpreendentes) de suas novidades – e, muitas vezes, nem têm previsão exata de quando chegarão ao consumidor comum. Em 2017, foram 3 800 empresas grandes, médias e pequenas expositoras com todo tipo de produto – de carros autônomos até uma lata de lixo controlada por voz. Mas equipamentos domésticos com um toque futurista lançados por duas gigantes roubaram atenções. A LG atacou com o aparelho de TV Signature OLED W, com apenas 2,57 milímetros de espessura, que foi apelidado de “Wallpaper TV”, e o refrigerador Smart InstaView, com comando de voz Alexa (sistema da Amazon), sistema Web OS e tela de 29 polegadas que pode ficar transparente e permitir que se veja os produtos guardados. Já a Samsung impressionou com a lavadora-secadora duplex FlexWash + Flex Dry.

2,57 mm: para se ter uma ideia, a edição de fevereiro de 2017 da VIP tem quase o dobro da espessura da TV da LG (Crédito: Divulgação) 2,57 mm: para se ter uma ideia, a edição de fevereiro de 2017 da VIP tem quase o dobro da espessura da TV da LG (Crédito: Divulgação)

LG ousada

Uma TV ultrafina que é presa à parede por ímãs e um refrigerador completamente conectado com touchscreen que deixa olhar o que há lá dentro. A LG foi forte para a CES 2017.

Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Samsung flexwash+flexdry

Duas lavadoras, duas secadoras de roupas num só produto. Quatro funções com regulagens independentes e controláveis por app de smartphone. Foi uma grande cartada da Samsung na CES.

Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Portátil e elegante

A caixa de som portátil Onyx Studio 3, da Harman Kardon, não tem apenas um design elegante e minimalista. Com Bluetooth 4.1, pode fazer revezamento de músicas de playlists de três dispositivos diferentes e se conectar a dois alto-falantes da marca. O sistema VoiceLog reduz eco e ruído para otimizar ligações de voz. A bateria tem autonomia de cinco horas. Por 849 reais no site de e-commerce GotoShop.