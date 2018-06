Lançamento do Windows 98 completa 20 anos

São Paulo – O Windows 98 completa 20 anos de lançamento nesta segunda-feira (25). O sistema da Microsoft já vinha com programas como Internet Explorer e Outlook para os usuários de computadores no final dos anos 1990.

Sua apresentação oficial, transmitida ao vivo, foi marcada por uma gafe envolvendo Bill Gates, cofundador da Microsoft: durante a demonstração, a tela azul, conhecida por aparecer em momentos de problemas, deu as caras.

Veja o vídeo a cena a seguir.

Com fim de suporte em 2006, o sistema foi sucedido pelo Windows 98 Second Edition, em 1999, e então pelo Windows ME, em 2000.

De acordo com o W3schools, que coleta dados referentes a sistemas operacionais desde 2003, o Windows 98 deixou de ser usado por, ao menos, 0,1% do mercado em 2009.

Já o Windows XP aparece até hoje com parcela de mercado igual à do Chrome OS, sistema do Google usado nos Chromebooks atuais. O Windows XP foi lançado em outubro de 2001.