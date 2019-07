Lançado há 11 anos, 1º jogo para iPod agora está disponível para iPhone

São Paulo – Nesta segunda-feira (8), a Apple atualizou – e relançou – o primeiro jogo da App Store, o jogo de pôquer Texas Hold’em. Lançado 11 anos atrás, em 2008, o game era voltado ao iPod e, mais tarde, chegou à App Store, a loja de aplicativos do iPhone e do iPad. Por muitos anos, ele nunca recebeu uma atualização e, consequentemente, sua jogabilidade não acompanhou a evolução dos smartphones.

Em 2011, o jogo foi oficialmente removido da loja. A explicação da empresa para o relançamento repentino é a comemoração dos 10 anos da App Store – que, na verdade, ocorreu em julho do ano passado.

–

Com novos personagens, visuais mais modernos e compatível com o novo sistema operacional da Apple, o jogo retorna à loja com gratuidade. O jogo também conta com proporções maiores, para se ajustar ao tamanho das novas telas dos dispositivos que, desde 2008, se tornaram maiores.

A página do aplicativo na App Store informa que é possível jogar com até 8 jogadores via internet, e o usuário pode escolher jogar como primeira pessoa ou ter uma visão da mesa de cima para baixo.

O clássico jogo tem tradução para mais de 32 línguas – incluindo o Português -, requer o iOS 12 ou superior e é compatível com dispositivos iPhone, iPad e iPod touch.

Para os usuários que desejarem jogar pela primeira vez ou para quem quiser ter uma nova visão do game nostálgico, já é possível baixá-lo.