Lamborghini cria carro com assistente de voz da Amazon

Las Vegas – A montadora italiana Lamborghini traz ao veículo de luxo Huracan Evo 2020 a assistente de voz da Amazon, chamada Alexa. Apresentado na CES 2020, a maior feira de eletrônicos de consumo do mundo, o carro poderá obedecer a comandos de voz para controlar a temperatura do ar condicionado, trocar de música ou de estação de rádio e ativar ou desativar os aquecedores de assentos.

A proposta em trazer a Alexa para o Huracan Evo, que custa mais de 200 mil dólares, é oferecer mais segurança e comodidade aos motoristas, que não precisarão tirar as mãos do volante para controlar recursos do veículo. Apesar da possibilidade de interagir com o automóvel por meio da voz, os botões de controle comuns permanecem no painel.

A Amazon busca levar a Alexa para diversos dispositivos, com as caixas de som da linha Echo e aplicativos para smartphones com sistema Android e iPhones. Nos carros, a empresa buscam, também, colocar a assistente de voz em modelos elétricos da montadora americana Rivian, concorrente da Tesla. Montadoras como Ford, BMW, Toyota e Audi também contam com veículo equipados com a Alexa.

Com a assistente de voz em cada vez mais aparelhos, os consumidores poderão controlar aparelhos conectados às suas contas onde quer que estejam, apenas um com um comando de voz. Em 2019, a Alexa finalmente foi lançada no Brasil, cinco anos depois da estreia no mercado norte-americano. Em seguida, o Google trouxe o Nest Mini ao país, equipado com o Google Assistente, rival da Alexa. Com isso, o mercado brasileiro deve receber mais lançamentos de produtos conectados em 2020.