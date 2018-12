“La Casa de Papel” é tema de post mais comentado de 2018 no Facebook

São Paulo — A publicação de marca mais comentada do Facebook em 2018 veio do Brasil e envolveu uma das séries mais populares do ano, ao menos por aqui: “La Casa de Papel”. Segundo números da empresa de análise de mídias sociais Socialbakers abertos para EXAME, a publicação foi feita na página brasileira da Netflix e teve mais de 287 mil comentários.

O estudo incluiu as 100 maiores marcas ativas no Facebook e analisou interações feitas entre o dia 1º de janeiro e 18 de novembro de 2018. Entraram no monitoramento Brasil, EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e o sudeste asiático.

O serviço de streaming foi responsável também pelo post mais compartilhado na rede social: um vídeo do comediante Adam Sandler, publicado pela página norte-americana da companhia. A publicação teve mais de 1,3 milhão de compartilhamentos.

Entre outros dados curiosos, a análise também revelou que o Brasil é o terceiro entre os países participantes que mais usa a reação “Amei” em posts de marcas. EUA e França ocupam o primeiro e o segundo postos no ranking, respectivamente. Os britânicos, no entanto, são os que mais comentam e compartilham essas publicações.