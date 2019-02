Kindle Fire da Amazon competirá com iPad 2, da Apple

Nova York – O tablet Kindle Fire, lançado hoje pela Amazon nos Estados Unidos, chega ao mercado para concorrer com o iPad 2, da Apple. Não se trata de tarefa fácil. Quando o iPad foi lançado, em abril do ano passado, a Apple vendeu 3 milhões de unidades em 80 dias e 14,8 milhões ao longo de 2010. É hoje o tablet mais vendido no mercado. O produto da Amazon chega semanas depois de o todo-poderoso da Apple, Steve Jobs, ter anunciado sua saída, trazendo um pouco de incerteza ao mercado. As encomendas do Kindle Fire começaram hoje, mas o produto só estará disponível a partir de 15 de novembro.

A maior vantagem do Kindle Fire talvez seja o preço, US$ 199, menos da metade do que seu rival, o iPad 2, que custa US$ 499 na versão com 16 GB. Por outro lado, só terá tecnologia Wi-Fi e não 3G, opção oferecida pelo iPad 2. Também não possui câmera ou microfone embutidos. O iPad 2 tem câmera, mas de menos de 1 megapixel.