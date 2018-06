Kassab defende criação de instrumentos contra fake news

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, disse que o Brasil precisa se preparar e criar instrumentos para enfrentar as fake news durante o período eleitoral. Ele participou na quarta-feira, 20, do seminário “O Impacto Social, Político e Econômico das Fake News“, promovido pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), em Brasília. “Hoje, a questão das fake news atinge todos os brasileiros, não só os eleitores. Todos são vítimas de notícias falsas”, afirmou Kassab. Para o ministro, a contribuição dos meios de comunicação é fundamental.

Kassab também destacou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para enfrentar os impactos das notícias falsas nas próximas eleições. “Somos solidários e queremos trazer nosso apoio como governo, como partido e como eleitor.” No dia 8 de junho o Tribunal tomou a primeira decisão ao mandar o Facebook retirar notícias que considerou falsas sobre a pré-candidata à Presidência da Republica Marina Silva (Rede-AC).

Na abertura do seminário, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, afirmou que o tribunal está municiado para enfrentar as notícias falsas durante o período eleitoral e vai atuar mais preventivamente do que repressivamente. “Contamos com o apoio dos mais importantes segmentos na prevenção e repressão das fake news”, garantiu Fux, ao citar o trabalho colaborativo com órgãos do governo, Polícia Federal, Ministério Público Federal, além de partidos políticos e profissionais de marketing que vão atuar na campanha.

De acordo com o presidente do TSE, as fake news poluem o ambiente democrático e causam um dano irreparável. “Queremos que a sociedade brasileira, nestas eleições, dê uma demonstração de ética, de moralidade e de voto consciente, que se baseia na lisura informacional.”

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site Teletime