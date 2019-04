Jovem Pan estreia estúdio com cenografia visando o online

São Paulo – A rádio Jovem Pan FM renovou o seu estúdio principal, que ganhou, pela primeira vez, uma cenografia.

Segundo Silvia Carvalho, diretora da Jovem Pan Online, a rádio já transmite programas em vídeo online há 15 anos, com o “Pânico” e, mais tarde, com o “Morning Show”.

Newton Travesso, diretor artístico dos programas de vídeo, fez o projeto do novo estúdio com o cenógrafo Filipe Tassara, com quem já trabalhou no canal GNT.

“Pensamos em modificar o estúdio para deixar mais agradável ao vídeo. Já temos uma coisa diferente que é uma webTV. Durante as músicas, passamos clipes no vídeo. Casando a rádio com o vídeo”, conta Silvia.

O novo estúdio estreou nesta segunda, 13, e traz também uma função comercial.

No programa “Morning Show”, as telas que estão no estúdio exibem imagens dos patrocinadores, CVC e o Habib’s.

“A ideia é voltar o ‘Morning Show’ cada vez mais para uma mescla entre rádio e vídeo”, explica a diretora da Jovem Pan Online.

Segundo a executiva, a próxima etapa é levar o conteúdo da Jovem Pan AM para a plataforma online.

Para isso, mais estúdios da sede da rádio na região da avenida Paulista em São Paulo estão sendo renovados.