Jony Ive, o mago do design do iPhone e do iPad, deixa a Apple

São Paulo — A notícia tem sabor de fim de uma era: Jonathan “Jony” Ive, o festejado Chief Designer Officer da Apple (e provavelmente o designer mais famoso do mundo), está saindo da empresa para montar seu próprio estúdio, chamado LoveFrom.

Ive trabalhou por mais de 20 anos na Apple, onde liderou o desenho de produtos como iPod, iPhone, iPad, MacBook e iMac. Prestigiado dentro e fora da empresa, ele terá a fabricante do iPhone como primeira cliente de seu estúdio.

A Apple confirmou a notícia num comunicado à imprensa. A empresa informa que, agora, os chefes do design serão Evans Hankey, vice-presidente de desenho industrial, e Alan Dye, vice-presidente de desenho de interfaces.

Jony Ive nasceu na Inglaterra, país que, em 2012, o condecorou com uma de suas maiores honrarias, a de Cavaleiro Comendador da Ordem do Império Britânico (KBE na sigla em inglês). Em 1992, ele se mudou para a Califórnia e começou a trabalhar na Apple, enquanto Steve Jobs ainda tentava fazer decolar sua marca de computadores NeXT.

Ao retornar à Apple, em 1996, com a compra da NeXT pela Apple, Jobs recrutou Ive para ajudá-lo a levar a empresa numa nova direção. O apego de Jobs ao lado estético dos aparelhos eletrônicos combinava perfeitamente com o estilo criativo-refinado de Ive.

Numa entrevista à revista Time em 2014, Ive descreveu assim a afinidade que tinha com Jobs: “Quando olhávamos objetos, o que nossos olhos viam fisicamente e o que percebíamos mentalmente era a mesma coisa. Fazíamos as mesmas perguntas, tínhamos a mesma curiosidade sobre as coisas.”

Por décadas, Ive liderou o laboratório de desenho industrial da Apple. É uma área secretíssima na sede da empresa em Cupertino, na Califórnia. Só os altos executivos e a pequena equipe de Ive têm acesso ao local. Lá dentro, nasceram os projetos de várias gerações de produtos de enorme sucesso.

Ive falou ao jornal Financial Times sobre sua saída da Apple. Disse que sente que já completou os projetos importantes que queria realizar lá. Então, é hora de sair. Ive relembrou uma reunião que teve com Steve Jobs muitos anos atrás, da qual veio a ideia do nome de seu novo estúdio:

“Ele disse que uma das motivações fundamentais era que, quando você faz alguma coisa com amor e carinho, ainda que você nunca se encontre com as pessoas para quem você está fazendo aquilo, e você nunca venha a apertar a mão delas, ao fazer algo com carinho você está expressando sua gratidão à humanidade, à espécie.”

“Eu me identifiquei muito com essa motivação e fiquei emocionado com a descrição dele. Então, minha nova empresa se chama LoveFrom. O nome fala sucintamente por que eu faço isso.”