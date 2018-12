Jogo Pokémon Go ganha aguardado modo de batalha

São Paulo – O Pokémon Go, o jogo mobile de maior sucesso de uma franquia da Nintendo, ganha hoje (14) o aguardado modo batalha, que permite uma luta direta entre jogadores. Antes, era possível batalhar apenas em pontos específicos, chamados ginásios.

Para usar o novo modo de luta, é preciso que você tenha amigos adicionais e que eles tenham nível de amizade alto, conquistado por meio de uma amizade com 30 ou 90 dias de duração no jogo. Para adicionar um amigo no Pokémon Go, é preciso entrar no seu perfil de treinador, selecionar a aba amigos e inserir o código do seu contato, que aparece nessa mesma área. Algumas atividades como realizar trocas de Pokémon ou enviar presentes são métodos de conseguir mais pontos de amizade.

–

As batalhas com amigos podem render itens exclusivos. Um deles é o novo Sinnoh Stone, uma pedra evolutiva que permite levar os monstrinhos para suas formas finais e mais poderosas.

Pokémon Go foi lançado em 2016 apenas com a primeira geração, com 151 Pokémon, e, hoje, já está na sua quarta geração. O jogo para celular tem versões para Android e iPhone.