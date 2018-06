Jogo de realidade virtual ajuda crianças com câncer

O jogo “The Imaginary Friends Society” foi criado em outubro do ano passado com o intuito de apoiar crianças que sofrem com algum tipo de câncer e é utilizada na Fundação Pediátrica de Tumor Cerebral. Ela tem sido elogiada por médicos e familiares dos pacientes.

Criado pela agência RPA e uma equipe diversificada de parceiros, o programa utiliza realidade virtual para ajudar a desmistificar a doença e o tratamento envolvido, a fim de tranquilizar os jovens que enfrentam a enfermidade.

A série contém 20 filmes animados que trazem personagens amigáveis que interagem com as crianças antes de suas sessões de quimioterapia ou até mesmo cirurgia.

A Fundação fez uma pesquisa e descobriu que o maior problema para as crianças é a ansiedade. O game oferecido consegue acalmar os pequenos durante exames, injeções e cirurgias.

O PBTF atualmente trabalha com assistente sociais, funcionários do hospital e especialistas em vida infantil para levar experiências de RV a outras crianças em todo os Estados Unidos.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site AdNews