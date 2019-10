Jogo de League of Legends para celular chega em 2020

São Paulo – O jogo mais popular da companhia Riot Games, League of Legends, irá ganhar uma versão para smartphones em 2020. O game, do gênero MOBA – multiplayer online battle arena -, lançado em 2009, fechou o ano de 2018 com quase 100 milhões de jogadores mensais. A fim de expandir o universo, a empresa desenvolvedora anunciou o jogo League of Legends: Wild Rift, que foi construído especialmente para jogadores que preferem os dispositivos portáteis.

Com o objetivo de destruir a estabilidade das equipes adversárias, LoL é um jogo que permite que os usuários formem times – e cada usuário representa o campeão que escolher – para vencer partidas únicas. Inicialmente, o jogo foi desenvolvido em parceria com a Microsoft e a Apple, para ser jogável nos computadores das respectivas companhias.

Com o sucesso do jogo, porém, a Riot começou a investir em outros formatos – a empresa já registrou, como um dos novos produtos, o jogo digital de cartas chamado Legends of Runeterra, que também será multijogador -. Confira, abaixo, o vídeo de divulgação do game Wild Rift:

De acordo com a empresa, a essência do jogo permanecerá a mesma – o usuário poderá escolher entre – inicialmente – 40 campeões, como Jinx, Leona e Kayle.

Em entrevista para o portal BleedingCool, um representante da companhia informou que a intenção não é apenas transportar o clássico LoL para as telas dos celulares: “Nós queremos garantir que o Wild Rift pareça ter sido projetado para novas plataformas, e aproveitar essa oportunidade para realizar melhorias no jogo”.

Para os que já jogam no computador, não existirá – por enquanto – a possibilidade de compartilhar o mesmo jogo entre duas ou mais plataformas. “Embora você não consiga utilizar as recompensas já recebidas no jogo de computador, receberá algumas recompensas interessantes pelo tempo que gastou na versão para PC”, complementou o porta-voz para a BleedingCool.

A Riot não é a única entre as grandes do setor a investir em jogos voltados especificamente para celulares: a Nintendo, um dos maiores nomes na indústria de jogos eletrônicos, lançou recentemente a versão mobile do jogo Mario Kart Tour, de forma gratuita. Ainda não há uma data exata para o lançamento do game Wild Rift.