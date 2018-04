Jogo da Uber ajuda motoristas iniciantes a se tornarem 5 estrelas

Recentemente a Uber tem sofrido críticas ao seu modelo de negócios e procura formas de rever sua atuação. Se ao redor do mundo os comentários são contra seu modo de lidar com as culturas locais e controvérsias quanto o seu processo de automatização da frota, no Brasil as avaliações negativas giram em torno de assédios e falta de profissionalismo.

Para rever a forma com que seus motoristas dirigem e incentivar boas práticas, a startup criou o game online destinado para quem acabou de se tornar um parceiro da plataforma. O jogo “Desafio Cinco Estrelas” se passa na cidade de Uberlândia e é dividido em três módulos com o conteúdo dos inscritos mais bem avaliados na plataforma.

Dentre os temas abordados estão as expectativas dos usuários com o serviço prestado, dicas de cuidado e manutenção do carro, como agir em diferentes situações ao buscar um usuário, além do tema da diversidade e do respeito mútuo.

A iniciativa também será utilizada como uma ferramenta ao suporte do novo processo de melhoria para pessoas cadastradas com nota abaixo da média da cidade em que dirige.