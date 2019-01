Jogador brasileiro de Counter-Strike arrecada R$ 33 mil para Brumadinho

São Paulo — O gamer brasileiro Gabriel Toledo, conhecido no meio como “FalleN”, conseguiu 33 mil reais em doações para as vítimas da tragédia de Brumadinho (MG). O valor foi arrecadado em uma transmissão ao vivo feita por ele, que passou mais de 5 horas jogando “Counter-Strike: Global Offensive”, um sucesso no cenário de esportes eletrônicos.

O jogador profissional e capitão da equipe MiBR, uma das mais tradicionais do e-Sport brasileiro, tinha como objetivo inicial juntar 2 mil reais. No período da transmissão, no entanto, Toledo viu as doações de mais de 800 espectadores passarem dos 25,5 mil reais.

O valor arrecadado foi complementado depois por um montante de mais de 7,5 mil reais vindo de Brendan Greene, criador do game “PlayUnknownBattlegrounds”, o PUBG. Ao final do dia, a live e a doação do desenvolvedor, somadas, totalizaram pouco mais de 33 mil reais.

Valeu pessoal obrigado por confiar em mim essa missão de nos representar e ajudar cada um com o que pode quem precisa.

Vou pesquisar e encontrar uma maneira de efetuar essa doação agora.

Total R$25546.80 com a minha parte prometida.

OBRIGADO e parabéns por ajudar! pic.twitter.com/3GI4dopTXm — Gabriel Toledo (@FalleNCS) January 28, 2019