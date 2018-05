J7 Duo chega com recurso do Galaxy S9+ e “clonagem” de WhatsApp

São Paulo – O smartphone Galaxy J7 Duo chega ao Brasil nesta semana com um dos principais recursos de câmera do Galaxy S9+: o Foco Dinâmico, que permite registrar retratos com fundo desfocado. Com suporte para duas contas de WhatsApp, aparelho tem preço sugerido de 1.199 reais e rivaliza com o Moto G6, da Motorola.

Esta é a primeira vez que a Samsung traz o recurso–antes limitado ao segmento premium–para um aparelho de gama intermediária, com preço de menos de 2.000 reais.

Com duas câmeras traseiras, uma de 13 e outra 5 megapixels, o J7 Duo só tem de parecido com o smartphone topo de linha da Samsung a função de desfoque. Ele não tem a mesma resolução de imagem, nem a abertura dinâmica–uma das novidades exclusivas do S9+. A abertura da câmera do J7 Duo é de f/1.9, parecida com a do Galaxy S8, do ano passado.

Como diferencial em relação ao Foco Dinâmico da Samsung no Galaxy S9, o J7 Duo possui um filtro que coloca pontos de luz em formas diferentes, como corações, no fundo desfocado da fotografia.

A Motorola e a Asus também já implementaram modos de fotografia que permitem o desfoque do fundo de retratos, mas os melhores resultados que vimos nos reviews de EXAME foram nos aparelhos da Samsung.

Além da câmera traseira dupla, o J7 Duo tem tela de 5,5 polegadas com resolução HD, processador octa-core de 1.6 GHz, bateria de 3.000 mAh e câmera frontal de 8 megapixels (também com abertura de f/1.9).

Clonagem de WhatsApp

O J7 Duo, assim como outros integrantes da gama intermediária de produtos da Samsung, tem suporte para o Dual Messenger, um recurso que permite duplicar o aplicativo do WhatsApp, bem como de outros mensageiros, para que você possa usar mais de uma conta no mesmo aparelho sem precisar baixar novos apps.

A função ajuda quem tem duas linhas de telefonia móvel ou quem precisa gerenciar serviços de bate-papo da empresa.

Este é o segundo smartphone lançado nesta semana. A Motorola trouxe ao mercado também o Moto E5 Plus, com a promessa de que a sua bateria pode durar até 40 horas de uso com uma única carga.