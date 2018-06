Itaú lança teclado para mandar dinheiro via WhatsApp

São Paulo – O banco Itaú Unibanco lança nesta sexta-feira (1) o Teclado Itaú, que permite aos seus clientes realizar transferências de dinheiro via aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Messenger. A novidade é grátis e está disponível para smartphones com sistema Android e iPhone.

As transferências por meio desse novo recurso do Itaú podem ser para contas de qualquer banco. A ideia do Teclado Itaú é oferecer comodidade aos usuários, que não precisam mais sair de uma conversa e mudar de aplicativo para transferir dinheiro a um amigo ou colega de negócios.

Se você já possui o aplicativo do Itaú instalado no seu smartphone, basta habilitar o teclado para que possa enviar dinheiro aos seus contatos. É preciso apenas tocar no ícone referente ao banco no teclado do smartphone durante uma conversa, digitar o valor e autorizar a transação.

De acordo com o Itaú Unibanco, 10 milhões de pessoas físicas (equivalente à metade do seu número de clientes) usam os seus canais digitais e 80% das transações são realizadas via internet ou aplicativo para celular.

O próprio WhatsApp faz testes de pagamentos no aplicativo no Índia–algo parecido com o que o WeChat faz na China–, mas, em conversa recente com EXAME, um porta-voz da companhia afirmou que ainda não há previsão de o recurso chegar ao mercado brasileiro.

Em junho do ano passado, o Banco do Brasil também anunciou um recurso de envio de dinheiro via WhatsApp.

Vale notar que o aplicativo de mensagens realiza testes junto ao Itaú Unibanco para sua versão corporativa.