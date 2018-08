Itaú e PayPal se unem para facilitar compras online

São Paulo – O Itaú Unibanco e a Rede anunciaram uma parceria com a empresa de pagamentos digitais PayPal para facilitar a vida dos consumidores que compram online.

Em termos práticos, para quem já é cliente dos serviços tudo permanece igual. A novidade melhora a vida do e-commerce porque a parceria aproxima as empresas para a realização de análise de risco e proteção antifraude. A aliança também visa aumentar as taxas de aprovação de compras na internet.

Além de ser uma solução de pagamentos online aceita em 19,5 milhões de sites, o PayPal viabiliza ao consumidor a abertura de uma disputa quando o produto não for entregue dentro do prazo de até 180 dias.