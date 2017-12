Itaú atinge 7 milhões de acessos por mês em canais digitais

São Paulo – O Itaú Unibanco informa que atingiu 7 milhões de acessos por mês em canais digitais do banco em 2017. Entre as transações, 80% foram realizadas usando algum canal digital—que é como o Itaú chama as ações feitas por meio de internet banking ou mobile.

Os números são fruto de um trabalho de 3 anos. “Estamos em uma jornada e começamos a ver resultados expressivos. É um trabalho de integrar negócios com tecnologia”, falou ao site EXAME Lineu Andrade, diretor de tecnologia do Itaú.

O executivo afirma que adoção de processos de tecnologia ágeis e diretos ajudaram nos números.

Andrade usa o lançamento do aplicativo Itaú Light como uma demonstração dessa mudança. O feedback de clientes foi essencial para a criação de uma alternativa que ocupe menos espaço no celular e consuma menos do plano de dados ou do Wi-Fi.

Outra característica teve papel importante, diz Andrade. Neste ano, o aplicativo do Itaú foi atualizado 78 vezes, trazendo novidades com rapidez.

O recurso de interação por voz, por exemplo, é um sucesso e já foi usado 3 milhões de vezes para buscas, transferências, entre outras tarefas. Tudo isso fez com que o crescimento de acesso em dispositivos móveis crescesse 29%—e já é o principal canal de acesso ao banco.

O pico de acessos simultâneos aos sistemas do banco foi de 100 mil usuários.