iPhones antigos podem parar de funcionar no domingo; saiba como evitar

São Paulo – Se você é dono de um iPhone 5 ou de uma versão anterior do smartphone da Apple é preciso atualizar o sistema operacional do seu celular. Caso não faça isso até domingo (3), o aparelho perderá a capacidade de se conectar à internet.

Desta forma, todos os dispositivos lançados há mais de sete anos pela companhia deverão ser atualizados por conta de um “problema de substituição da hora do GPS”. Caso isso não seja feito, iPhones e também iPads – versões 2, Mini e a original – lançados até a versão 5 do smartphone da Apple não conseguirão mais ficar online.

Os usuários que não sabem fazer isso podem seguir os seguintes passos. No menu principal, acesse “Configurações” e, em seguida, vá em “Geral”. A etapa seguinte é escolher a opção “Atualização de software” e continuar os trâmites para fazer o update do iOS para as versões 9.3.6. ou 10.3.4, dependendo da disponibilidade.

Lançado no Brasil em dezembro de 2012, o iPhone 5 foi o primeiro aparelho da Apple compatível com a rede de internet 4G no País. O celular foi comercializado com preço oficial de 2.399 reais para a versão de 16 GB.