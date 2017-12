iPhone X, o celular de 7.000 reais, chega ao Brasil nesta sexta

O iPhone X, celular que comemora os 10 anos de lançamento do primeiro smartphone da Apple, chega oficialmente hoje ao Brasil.

A pré-venda do aparelho já havia sido anunciada na sexta-feira da semana passada por diversos varejistas, que prometem entregar os celulares nesta sexta-feira.

Oficialmente, a Apple cobra 6.999 reais pelo modelo com 64 GB e 7.799 reais pela versão com 256 GB. Dependendo da operadora e do plano escolhido, o valor tende a ser menor.

O iPhone X traz o maior número de mudanças no design desde o lançamento do iPhone 6. O produto segue a linha das “telas infinitas”, que ocupam toda a parte frontal do aparelho e tem melhor resolução, com a maior densidade de pixels que um iPhone já teve.

O display também vem sem o tradicional botão frontal, que usava para reconhecimento de digitais, agora substituído pelo Face ID, sensor biométrico que identifica o rosto do usuário para autenticação.

O modelo foi anunciado no dia 12 de setembro e só foi lançado, lá fora, no início de novembro, mais de um mês depois de lançado o iPhone 8, modelo divulgado no mesmo dia do X.

Essa tática de lançar dois modelos em conjunto, aliada ao preço — que nos Estados Unidos chegou aos 1.000 dólares —, pode ter sido prejudicial à Apple, reduzindo a demanda pelo iPhone 8.

Segundo dados da consultoria Kantar Worldpanel, no trimestre encerrado em outubro, a fatia de mercado do sistema operacional iOS, da Apple, nos Estados Unidos caiu para 32,9%, se comparada para 40,6% no mesmo período em 2016.

Em contrapartida, celulares com sistema Android, do Google, chegaram a uma fatia de 66,2% nos Estados Unidos, acima de 58% no ano anterior.

A fatia da empresa também caiu no Japão, no Reino Unido e na Alemanha. Na China, um mercado crítico para a companhia, a parcela subiu 0,5 ponto percentual, para 17,4% do mercado. Em julho deste ano, a Apple tinha 11,14% do mercado brasileiro de smartphones.

Os dados para o iPhone X ainda são preliminares: só no final de semana da Black Friday americana, foram vendidos 6 milhões de aparelhos.

Além do preço salgado, a Apple enfrenta uma competição acirrada. Segundo relatório da publicação americana Consumer Reports, o concorrente Galaxy S8, da fabricante de eletrônicos Samsung, mais barato, ficou na frente do iPhone X no gosto dos consumidores: as notas dos celulares foram 81 e 80.

A ver se, com seu design inovador e preço nas alturas, o iPhone X vai pegar no Brasil.