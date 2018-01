iPhone X é mais caro do que os outros iPhones até para a Apple

Mal o iPhone X foi lançado e o aparelho já chamou a atenção como poucas vezes um produto da Apple havia conseguido. Com a promessa de bateria super durável e a melhor câmera do mercado, a edição comemorativa do smartphone despertou tanto interesse quanto preocupação pelo anúncio do seu preço de quase mil dólares no seu pré-lançamento.

Surpresos com o valor, os entusiastas da marca começaram a se perguntar se toda essa quantia era justa, ainda mais no Brasil, um dos países onde o mobile é vendido a um preço tão alto.

Vendido na loja oficial da empresa da maçã, a edição mais completa do aparelho não sai por menos de 7.799 reais.

Para mostrar qual a razão de todos esses milhares de reais pedidos pela companhia, o site americano Tech Insights listou todos os itens do gadget para estimar quanto a gigante do Vale do Silício desembolsa para fazer este cobiçado sonho de consumo.

Segundo o veículo, a empresa gasta no máximo 357 dólares (1.183 reais) para compor cada um dos tecnológicos celulares. Ou seja, ela lucra 64% a cada venda nos Estados Unidos e 659% por aqui, isso sem considerar os impostos e logística. Confira abaixo o levantamento completo:

O iPhone 8 tem custo estimado de 247,51 dólares, segundo a consultoria IHS Markit, enquanto o iPhone 7 custava 237,94 dólares para a Apple.