iPhone pode ter novo design em 2020

São Paulo – O iPhone pode ganhar um novo design no ano que vem. De acordo com o site PhoneArena, a Apple está estudando realizar uma mudança estética no aparelho a partir do iPhone 12, previsto para ser anunciado pela companhia da maçã já no ano que vem.

O novo smartphone não teria um corpo tão arredondado e lembraria a aparência do iPhone 5. O modelo tinha um corpo mais “quadradão”. Bastante criticado, o notch frontal para posicionar a câmera permaneceria, mas em tamanho reduzido. O conjunto de câmeras traseiras também seria incorporado.

APPLE: versões diferentes do iPhone que estão à venda no mercado

As mudanças teriam dois objetivos. O primeiro é compensar as vendas ruins dos smartphones. A fabricante americana reportou queda de 9,2% nas vendas de iPhones durante o terceiro trimestre deste ano. Vale lembrar que no primeiro e no segundo trimestre, as vendas já haviam diminuído 17% e 12% respectivamente.

A outra razão estaria relacionada com a necessidade da companhia de Cupertino de calar os críticos. Desde o iPhone 6, lançado em 2014, a Apple não realizou grandes alterações no design dos aparelhos, o que desagrada alguns consumidores que esperam por alterações significativas para serem convencidos a trocarem de smartphone a cada ano.