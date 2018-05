iPhone pode ganhar recurso para abrir portas

São Paulo – De acordo com o site The Information, a Apple trabalha em um novo recurso para o iPhone: a capacidade de abrir portas. O aparelho faria isso junto a receptores de NFC (tecnologia de comunicação por proximidade), que é usada hoje no sistema de pagamento via celular Apple Pay.

Os funcionários da empresa já teriam acesso à novidade, que foi desenvolvida junto à empresa de segurança digital HID Global.

A proposta de trazer essa função aos iPhones seria a de oferecer segurança no acesso digital a locais físicos, como escritórios ou prédios comerciais.

O novo recurso deve estar disponível não somente para os novos modelos de iPhones, mas também para o que foram lançados a partir de 2014.

As novas capacidades do iPhone devem ser apresentadas durante o evento anual da Apple para desenvolvedores, a WWDC, que acontece dia 4 de junho, nos Estados Unidos–e que terá transmissão ao vivo pela internet.